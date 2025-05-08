Названы преимущества самых современных САУ России

Эксперт Корнев: Колесные САУ «Гиацинт-К» повысят эффективность артиллерии

Самоходные артиллерийские установки (САУ) на колесном шасси «Мальва» и «Гиацинт-К» могут повысить эффективность работы артиллерийских подразделений Вооруженных сил России. Преимущества установок назвал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что «Мальва» и «Гиацинт-К» относятся к самым современным колесным установкам. «Колесный "Гиацинт-К" может выпускаться массово. Такие установки более мобильны, чем гусеничные, более практичные в эксплуатации, и все это вместе повышает эффективность артиллерийских частей Вооруженных сил России», — сказал эксперт.

САУ «Мальва» получила четырехосное шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» и гаубицу калибра 152 миллиметра 2А64, идентичную орудию гусеничной установки «Мста-С». «Гиацинт-К» на таком же шасси несет артиллерийскую часть буксируемой пушки «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что колесный «Гиацинт» сконструировали в кратчайшие сроки по итогам боевого применения САУ «Мальва».