Образцы действия: что увидят зрители на юбилейном параде Победы

На репетициях были замечены новейшие самоходные артустановки «Гиацинт-К» и «Мальва», а также БПЛА «Герань-2» и «Ланцеты»

На юбилейном параде Победы 9 Мая по Красной площади пройдут строем участники СВО. Однако в целом части, задействованные в зоне спецоперации, от боевой работы не отвлекают. Военные эксперты полагают, что в 2025 году в Москве публике могут продемонстрировать новые образцы российских вооружений и техники. Ранее на репетициях парада были замечены самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-К» и «Мальва», а также БПЛА «Герань-2» и барражирующие боеприпасы «Ланцет». Скорее всего, не обойдется торжественный смотр и без ракетных комплексов — стратегического «Ярс» и тактического «Искандер». Ну а в исторической его части вполне могут появиться легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100, которые 80 лет назад участвовали в разгроме фашистских войск.

Артиллерийский акцент

В 2025-м в отличие от прошлого парада Победы в Москве вполне могут представить новые образцы отечественной военной техники и перспективные боевые машины, еще не принятые на вооружение. Некоторые москвичи и гости столицы уже могли их видеть на репетициях торжественной церемонии, которые прошли в конце апреля и в начале мая.

В День Победы по Красной площади в парадном строю пройдут участники специальной военной операции, полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.

Следом на главной площади страны появится военная техника. Колонну традиционно возглавит легендарный «Танк Победы» — Т-34-85. Пару ему в этот раз может составить самоходная установка Су-100, выпуск которой начался в 1944 году. За ними проследуют бронеавтомобили «Тигр», «ВПК-Урал» и бронетранспортеры БТР-82А.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Судя по репетиции, по Красной площади в праздничный день может пройти и 152-мм артиллерийский комплекс «Мальва» на шасси полноприводного автомобиля БАЗ «Вощина» производства Брянского автозавода. Он впервые был представлен на форуме «Армия-2020» в закрытой для публики зоне экспозиции, первые серийные образцы комплекса поступили на вооружение российской армии в конце 2023 года.

Важная особенность «Мальвы» — высокая мобильность.

— Гаубица благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы, — рассказал «Известиям» замкомандира мотострелковой дивизии группы войск «Днепр» с позывным Хапер. — Она способна вести стрельбу в режиме «огневой налет одним орудием» — когда гаубица выпускает последовательно несколько боеприпасов по разным траекториям, но цели они достигают одновременно, не давая противнику времени укрыться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Орудие «Мальвы» калибра 152 мм, как отмечает офицер, многократно подтвердило свою эффективность в зоне спецоперации.

— В паре с комплексами артиллерийской разведки она эффективно уничтожает артустановки украинских националистов. Кроме того, она может делать до восьми выстрелов в минуту. То есть восемь снарядов выпущено, а расчет установки в это время уже поменял свое местоположение. В боекомплект такой «Мальвы» входит 30 выстрелов, — отметил офицер.

В репетициях участвовало еще одно новое колесное орудие — 2С44 «Гиацинт-К». Оно тоже базируется на высокопроходимом шасси Брянского автозавода. Новую российскую самоходку впервые показали в декабре 2024 года, а детали проекта были раскрыты в феврале этого года.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Источник изображения: iz.ru

«Мальва» и «Гиацинт» — самые современные колесные самоходные артиллерийские установки, рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Колесный «Гиацинт-К» может выпускаться массово, — отметил он. — Такие установки более мобильны, чем гусеничные, более практичные в эксплуатации, и всё это вместе повышает эффективность артиллерийских частей Вооруженных сил России.

Цвет «Герани»

На репетициях были замечены БПЛА «Орлан», «Герань-2» и барражирующие боеприпасы «Ланцет». Ранее на парадах в Москве их еще не демонстрировали. Эти беспилотники организаторы могут выбрать из-за того, что они уже показали большую эффективность в зоне СВО — как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Именно «Герани» в последнее время наносят ощутимый ущерб украинской военной инфраструктуре, нарушая работу ее складов и заводов, где производится военная техника, — объяснил он. — БПЛА «Орлан» очень эффективный разведчик, который в контуре с артиллерией и ракетными войсками позволяет определять координаты вражеских боевых позиций или объектов. «Ланцет» — это дрон-камикадзе, их в большом количестве используют в зоне проведения СВО, и все они российского производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», которые также были представлены на репетиции парада, — уже достаточно известные машины. Хотя пока проходят испытания и еще не приняты на вооружение окончательно, рассказал Виктор Литовкин.

— В войска их сейчас поставляют небольшими сериями, — отметил он. — У «Курганца» боевой модуль можно менять. Это одно из достижений нашей конструкторской мысли — ходовая остается неизменной, а башню можно варьировать в зависимости от того, какая машина нужна сегодня. В частности, можно поставить как пушку калибра 57-мм, так и 30-мм. В перспективе «Курганцы» и «Бумеранги» придут на смену всем нашим БМП и БТР. Это машины, созданные на перспективу.

Кроме того, на параде с большой долей вероятности можно будет увидеть тяжелую огнеметную систему «Тосочка», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», систему ПВО С-400 и, конечно, стратегический ракетный комплекс «Ярс» — это основа ядерного щита России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Источник изображения: iz.ru

5 мая в Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы. В пролете над центром города участвовали пилотажная группа «Русские витязи» на Су-30СМ, «Стрижи» на истребителях МиГ-29, а также группа из штурмовиков Су-25.

Согласно прогнозу, 9 мая летно-метеорологические условия в Москве позволят провести воздушную часть парада.

Впервые на экранах

В этом году парад Победы будет транслироваться в прямом эфире на цифровых уличных экранах и медиафасадах. Трансляцию проведут МИЦ «Известия» совместно с медиахолдингом МАЕР. В режиме реального времени будет показываться не только торжественная церемония, но и титры с ключевой информацией. Важные факты и комментарии будут синхронно появляться на всех digital-поверхностях, создавая эффект полного погружения в событие. Трансляция запланирована на 10 часов утра 9 мая по московскому времени.

Прямой эфир с Красной площади будет доступен Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах страны. Ожидается, что общее число зрителей прямой трансляции достигнет порядка 6 млн, а общее число просмотров, включая повторы, составит более 41 млн раз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Источник изображения: iz.ru

Формат эфира «Известий» рассчитан на быструю визуальную подачу контента, что позволяет смотреть его без звука в любом месте и на любом устройстве.

За 80 дней до Дня Победы на медиафасадах МАЕР появился уникальный видеоконтент из созданного МИЦ «Известия» виртуального музея «Великая Победа». С 19 февраля жители крупных городов России могут увидеть на больших экранах тематические материалы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Каждый день на медиафасадах появляются фотографии ветеранов войны и цитаты из их историй, 3D-модели легендарного оружия, символизирующего мощь и силу Советской армии. Также цифровой проект включает в себя рассказ о важных датах и событиях, приближавших Великую Победу.

В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.

Федор Горбунов

Юлия Гаврилова

Дмитрий Корнев