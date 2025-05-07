«Серьезная угроза даже для скоростных самолетов». Что известно о морском дроне ВСУ, который поразил истребитель Су-30?

Буданов: ВСУ сбили два истребителя Су-30 Flanker с помощью AIM-9 Sidewinder

Украинские военные сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, по самолетам были выпущены ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Запуск производился с беспилотных катеров Magura-7.

Что известно о поразившем Су-30 украинском морском дроне?

Magura V7, примененный Украиной против российских истребителей, является более крупной и совершенной версией морского дрона Magura V5. Подробности о новом украинском беспилотном катере раскрыл американский журнал The Aviationist.

По данным издания, длина V7 составляет около восьми метров. При этом дрон «по-видимому, оптимизирован для более суровых морских условий и оснащен гораздо более совершенной системой полезной нагрузки, чем более ранние модели». Также у него на носу нет взрывного заряда, как у дронов-камикадзе. Кроме того, V7 оснащен ракетами AIM-9 Sidewinder в отличие от предыдущей модели, оснащенной ракетами R-73.

Уточняется, что V7 способен поражать воздушные цели на дальности до десяти километров. Однако, отметил автор, этого достаточно, чтобы поразить несколько современных самолетов.

Сочетание некоторой степени малозаметности, внезапности и мобильности делает эти беспилотные катера серьезной угрозой даже для высокоскоростных и маневренных самолетов, таких как Су-30 The Aviationist журнал

Издание полагает, что это свидетельствует о быстро растущих возможностях Украины, как технических, так и оперативных, и становится еще одним осложнением для российских военно-воздушных сил.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Киеве назвали удар по Су-30 с моря историческим моментом

По словам главы ГУР, Украина впервые поразила российские истребители Су-30 Flanker при помощи беспилотных катеров. В связи с чем Буданов назвал произошедшее историческим моментом.

Это исторический момент Кирилл Буданов глава Главного управления разведки Украины

Глава украинского ведомства уточнил, что инцидент произошел в пятницу, 2 мая, в Черном море. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено сбитие одного Flanker. По словам Буданова, второе столкновение не было зафиксировано при помощи фото или видео.

Российские моряки спасли экипаж сбитого истребителя

Пилоты сбитого российского истребителя успели катапультироваться прежде чем Су-30 потерпел крушение. Им на помощь пришли гражданские моряки.

По имеющейся информации, военные летчики находились примерно в 50 километрах от берега, когда им пришлось покинуть самолет. После приводнения их подобрал находившийся неподалеку сухогруз, после чего живыми доставил к берегу.

Примечательно, что эвакуация пилотов проводилась под пристальным наблюдением украинских морских дронов — они около часа кружили в районе приводнения военных, но не стали атаковать гражданское судно.