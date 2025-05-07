В США рассказали о дальности поражения Су-30 украинским морским дроном

The Aviationist: Морской дрон V7 поразил Су-30 на дальности до 10 километров

Украинский морской дрон V7, оснащенный ракетами AIM-9 Sidewinder, способен поражать воздушные цели на дальности до 10 километров. Об этом рассказывает американский журнал The Aviationist.

«Сочетание некоторой степени малой заметности, внезапности и мобильности делает эти беспилотные катера серьезной угрозой даже для высокоскоростных, маневренных самолетов, таких как Су-30», — говорится в публикации.

Там отмечается, что AIM-9 Sidewinder запускаются с V7 при помощи поднимаемой рельсовой установки, что «позволяет поражать цели с такой степенью гибкости, которую мы раньше не видели в морской войне беспилотников».

Ранее издание Naval News опубликовало снимок морского дрона Вооруженных сил Украины V7, который сбил российский истребитель Су-30.