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Появилось фото сбившего российский истребитель морского дрона

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Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters
Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters.

Опубликованы фото морского дрона Magura-V7, атаковавшего российские Су-30

Опубликованы первые фото морского дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Magura-V7, который сбил российский истребитель Су-30. Снимки и информацию об особенностях катера публикует издание Naval News.


Украинский морской дрон Magura V7.
Источник: Naval News

Отмечается, что катер длиной около восьми метров оснащен двумя американскими ракетами AIM-9 Sidewinder. Они установлены на пусковые рельсы, которые могут подниматься вверх.

Magura-V7, представляющий собой увеличенную версию дрона Magura-V5, был специально разработан для противовоздушных операций, указывает издание. По данным украинской разведки, операция была проведена спецподразделением «Группа 13» при координации со Службой безопасности Украины.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о том, что ВСУ при помощи американских ракет сбили два российских многоцелевых истребителя. В беседе с The War Zone он упомянул, что при атаке были задействованы три катера Magura-V7, однако раскрывать характеристики этих морских дронов он отказался.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
Су-30
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