Эксперт Орджоникидзе: Эстония — плацдарм для имитации удара по России

В ходе учений НАТО Siil 2025 («Еж-2025»), начавшихся 5 мая, западными странами проводится имитация нанесения удара по России. Об этом стало известно газете «Известия».

«Они используют Эстонию как плацдарм для имитации нанесения удара по северо-западным границам России», — заявил изданию бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

По его оценке, силы НАТО угрожают Калининграду, а в случае конфликта Эстония долго не продержится.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, в ходе учений военные НАТО будут взаимодействовать с украинскими коллегами, имеющими опыт применения дронов в боевых действиях. «В частности, кратно участилось применение различных дронов как на линии боевого соприкосновения, так и в дальних тыловых районах. Опытом нанесения таких атак и их отражения со странами Североатлантического альянса как раз может поделиться Украина», — сказал специалист.

Он добавил, что своими знаниями с силами НАТО поделится и израильская сторона, имеющая большой опыт ведения боев в городских условиях.

Ранее редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что российский оборонно-промышленный комплекс в ближайшие три-пять лет должен сохранять лидерство из-за подготовки Европейского союза к войне.