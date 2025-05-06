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В России обозначили шаги для подготовки к «реальной войне» с ЕС

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

Аналитик Коротченко: ОПК РФ должен быть лидером из-за подготовки ЕС к войне

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в ближайшие три-пять лет должен сохранять лидерство из-за подготовки Европейского союза (ЕС) к войне, утверждает редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитик обозначил шаги, которые нужно предпринять России на случай возможного конфликта. По его мнению, экономика ЕСпереводится на военные рельсы, поэтому РФ необходимо сохранять лидерство в производстве современного оружия — нарастить производство баллистических ракет средней дальности и средств противовоздушной и противоракетной обороны.

«Фактически это происходит в режиме подготовки к реальной войне между Россией и Европой, которую западные аналитики ожидают к 2030 году», — уверен эксперт.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х заявил, что разгром Вооруженных сил Украины станет единственным способом остановить перерастание конфликта в мировую войну.

В апреле российский эксперт Василий Киселев в беседе с ТАСС заявил, что Запад на Украине апробирует будущую войну дронов, которые в перспективе вытеснят на второй план многие образцы традиционной техники, в частности боевые машины пехоты.

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