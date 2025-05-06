Британия представила дрон StormShroud для защиты F-35

Британия представила защищающий истребители F-35 дрон StormShroud

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании представили дрон нового поколения StormShroud. Аппарат предназначен для защиты пилотируемых истребителей F-35 и Typhoon. Об этом сообщает Defence Blog.

Отмечается, что дрон с комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на борту поступил на вооружение в начале мая. Аппарат получил систему BriteStorm, которая предназначена для глушения радаров противника на больших расстояниях.

Правительство Великобритании заявило, что ВВС инвестирует 19 миллионов фунтов стерлингов в производство платформы StormShroud. Этот дрон станет первым аппаратом семейства Autonomous Collaborative Platforms, который сможет выполнять задачи совместно с пилотируемыми истребителями.

В апреле издание Defense One писало, что Военно-воздушные силы США изучают возможность применения стратегических бомбардировщиков B-21 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 совместно с беспилотниками программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Изначально предполагалось, что дроны СCA будут работать совместно с истребителями.