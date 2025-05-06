«С другой кабиной, но с прежними недостатками»: ВСУ получили на вооружение новую версию САУ «Богдана»

Источник изображения: topwar.ru

Украинская колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» снова получила новую версию, но главный недостаток установки до сих пор не исправлен. Об этом пишет украинская пресса.

Артиллерийские подразделения украинской армии получили еще одну версию 155-мм колесной САУ «Богдана», уже пятую по счету. Разработчики снова поменяли кабину, установив новую. Новый вариант САУ поступил на вооружение 44-й отдельной артиллерийской бригады.

Как подчеркивается, все версии САУ «Богдана» отличаются друг от друга только бронекабиной и шасси. Сама артиллерийская установка изменений не претерпела, хотя украинские военные с самого начала ее эксплуатации сообщают об одном очень важном недостатке, а именно высоко вынесенном казеннике пушки, из-за которого заряжать орудие очень трудно. Хотя САУ и имеет установленный полуавтоматический досылатель, но при стрельбе его не используют из-за технических особенностей. Конструкция не предусматривает одновременной зарядки и наведения пушки.

Источник изображения: topwar.ru

Что-то одно работает: либо наводчик наводится, либо досылается снаряд. А так как нужно быстро отработать, то заряжают его уже вручную, и наводчик за то время наводится... В ручном режиме за минуту мы делаем выстрел. В автоматическом это будет дольше, это растянется до двух минут.

- заявляют украинские военные.

Напомним, что 155-мм САУ «Богдана» является первой разработанной на Украине самоходной артиллерийской установкой. Впервые ее показали в 2018 году, после чего «допиливали», пытаясь устранить все выявленные недостатки. Судя по заявлениям военных ВСУ, до конца исправить так и не удалось. Серийное производство «Богданы» началось в 2023 году.