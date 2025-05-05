Оригинал взят у коллеги imp_navigator в ﻿Испытания систем вооружения северокорейского эсминца "Чхве Хён"

Напомню, что эсминец "Чхве Хён" (Choe Hyon / 최현, бортовой номер 51) был спущен на воду 25 апреля. В русскоязычном заявлении ЦТАК, что я привожу ниже, эсминец "Чвэ Хён" называют, однако, принятая у нас в России транслитерация все-таки "Чхве Хён".

Пхеньян, 30 апреля. /ЦТАК/- Началось испытание системы вооружения многоцелевого эсминца "Чвэ Хён" на применимость в боевых условиях.

Главное управление ракетостроения КНДР, Академия национальной обороны и Главное управление РЭ разведки и противодействия начали проверку на мощность и применимость в боевых условиях системы вооружения многоцелевого эсминца "Чвэ Хён".

Первое испытание было 28 и 29 апреля.

28 апреля был произведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет и испытательная стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами Главного управления ракетостроения, Академии национальной обороны, Главного управления РЭ разведки и противодействия и Нампхоской верфи наблюдал первый испытательный пуск.

Товарищ Ким Чен Ын посетил эсминец, подробно ознакомился с планом и содержанием поэтапного испытания от членов группы рассмотрения системы вооружения боевого корабля и наблюдал первый испытательный пуск.

Руководящие кадры особо поинтересовались мощностью 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.

Товарищ Ким Чен Ын, высоко оценив предварительную подготовку системы вооружения боевого корабля к испытанию на применимость в боевых условиях и быстрое его проведение, подчеркнул: нужно провести эту работу строго по плану и за кратчайший срок усовершенствовать метод интегрированного управления системой вооружения корабля.

Он обрадованно сказал: великолепна огневая система корабля нашего образца, эффективно сочетающая самые мощные ударные средства, включая сверхзвуковые крылатые ракеты и стратегические крылатые ракеты, с обычными оборонительными средствами.

И продолжил: эсминец, предназначенный по-прежнему только для отражения противника, вторгнувшегося в территориальные воды, нельзя назвать надежным морским оборонительным средством. Важно установить систему инициативной и наступательной обороны, основанную на мощной наступательной способности.

Неустанно повысить уровень оснащения наступательными и оборонительными комплексами, созданными с внедрением современных технологий нового поколения, и тем самым осуществить многофункциональное и многоцелевое обеспечение корабля на более высоком уровне - это важная задача, встающая перед областью нашего кораблестроения.

Товарищ Ким Чен Ын, подчеркнув, что пришло время сделать ответственный выбор для ускорения ядерного вооружения ВМС во имя защиты государства и морского суверенитета от существующих и перспективных угроз, осветил все задачи для осуществления этого.

29 апреля была проведена испытательная стрельба из противокорабельного тактического управляемого оружия и разных палубных автоматических пушек, а также стрельба дымовыми снарядами и снарядами радиопомех.

Кстати, вот это, по всей видимости, та самая новая сверхзвуковая крылатая ракета о которой говорится в заявлении ЦТАК.

Корабельный вариант ЗРК Pyoljji-1-2, насколько я понимаю.

Стратегическая крылатая ракета "Пульхвасар-3-31" (Pulhwasal-3-31) или ее вариация

Ким Чен Ын с дочкой