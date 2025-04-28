Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Новый северокорейский эсминец

На судостроительной верфи в г. Нампхо в присутствии Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца "Чхве Хён" (Choe Hyon / 최현, бортовой номер 51), головного корабля этого типа. Сообщается, что эсминец был построен всего "за 400 с лишним дней", а сейчас он передан командующему Восточноморским флотом ВМС Корейской народной армии (КНА). Корабль назван в честь генерала Чхве Хёна - соратника и близкого друга первого лидера КНДР Ким Ир Сена, который участвовал в партизанской войне с Японией, Корейской войне и затем много лет был в высшем командовании КНА и руководстве КНДР.

Заявленное водоизмещение эсминца "Чхве Хён" составляет 5000 тонн и это самый крупный военный корабль построенный в КНДР. Судя по опубликованным фотографиям, корабль имеет установки вертикального пуска (УВП) на 74 ячейки для ракет как минимум трех разных типов (10 больших, 20 средних и 44 малых), одну артиллерийскую установку калибром порядка 100-130 мм, две шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" или его копию, четыре счетверенные пусковые установки известных северокорейских многоцелевых управляемых ракет с управлением по волоконно-оптическому кабелю, а также четыре пусковые установки для комплекса выстреливаемых помех. В надстройке в средней части эсминца, по всей видимости, находятся наклонные пусковые установки северокорейских стратегических крылатых ракет семейства "Хвасар" (Hwasal) для ударов по наземным целям. Впервые, северокорейский корабль получил неизвестный радиолокационный комплекс с четырьмя неподвижными фазированными антенными решетками. При этом на эсминце не предусмотрено место для постоянного базирования вертолета.

Лидер КНДр Ким Чен Ын с дочкой

Барельеф генерала Чхве Хёна в честь которого назван эсминец

Крупным планом "Панцирь-МЕ" или его северокорейская копия.