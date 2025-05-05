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Начаты летные испытания самолета МС-21 в импортозамещенном облике

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Как сообщило 29 апреля 2025 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, совершил первый полет в новом "импортозамещенном" облике МС-21-310РУС первый летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистрационный номер 73055) с российскими двигателями ПД-14, ранее построенный на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) и совершивший там первый полет в изначальной комплектации 15 декабря 2020 года (и в целом являвшийся пятым построенным МС-21). Самолет с 2023 года проходил переоборудование на ИАЗ по программе МС-21-310РУС с заменой части импортных систем на системы российского производства.

Первый полет в новом "импортозамещенном" облике МС-21-310РУС после модернизации первого летного опытного образца пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистрационный номер 73055). Иркутск, 29.04.2025 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В пресс-релизе ОАК сообщается:

Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Александра Гуськова, Героя России Романа Таскаева и ведущих инженеров по летным испытаниям Александра Попова и Александра Соловьева. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3000 м.

Александр Гуськов заявил, что полетное задание выполнено полностью. Роман Таскаев добавил, что все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний.

"МС-21 призван заменить "боинги" и "эйрбасы" в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту. В сочетании с двигателями ПД-14 это обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и хорошую экономику для авиакомпаний. Наши авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран. Сегодняшний полет делает нас на шаг ближе к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещенного МС-21", - сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два доработанных опытных самолета МС-21, которые ранее были задействованы в сертификационных испытаниях с зарубежными системами.

На первом из них, выполнившем полет 29 апреля 2025 г., заменена часть иностранных систем. Самолет получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе, вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси.

"Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах - перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", - отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы.

ПД-14 - первый авиационный турбовентиляторный двигатель нового поколения, созданный в современной России. При работе над ПД-14 конструкторы Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха внедрили 16 критических технологий: были созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения. Двигатель сертифицирован в 2018 году.

Первый полет в новом "импортозамещенном" облике МС-21-310РУС после модернизации первого летного опытного образца пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистрационный номер 73055). Иркутск, 29.04.2025 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
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ИАЗ
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Ростех
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2020-й год
Истребитель 5 поколения
МС-21
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