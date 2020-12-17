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Первый полет самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14

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Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК Госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14.

Первый полет первого летного опытного образца пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистационный номер 73055) с российскими двигателями ПД-14, построенного на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 15.12.2020 (с) Марина Лысцева / АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.

Полетное задание предусматривало оценку устойчивости и управляемости самолета и проверку работы систем и силовой установки на различных высотах и скоростях полета. Также в соответствие с заданием выполнены проходы над взлетно-посадочной полосой в различных конфигурациях механизации крыла.

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут, он проходил на высотах до 3 500 метров и скоростях до 450 км/час.

После посадки Василий Севастьянов сообщил: "Полетное задание выполнено полностью. Двигатели получились достойные. В первом полете они проявили себя отлично".

Генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь отметил: "Впереди у МС-21-310 - заводские испытания и подключение к программе сертификации. Возможность для заказчиков выбирать тип двигателя самолета расширяет рыночный потенциал лайнера и снижает риски программы".

Комментарий bmpd. Постройка первого опытного образца пассажирского самолета МС-21 в варианте МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 (производства АО "ОДК - Пермские моторы") была завершена на Иркутском авиационном заводе - филиале корпорации "Иркут" 6 ноября 2020 года. Самолет имеет серийный номер 21012/МС.0012 (регистрационный номер 73055) и стал пятым построенным летным образцом МС-21 - первые четыре были построены в исполнении МС-21-300 с двигателями Pratt & Whitney PW1428G.

Кроме того, как сообщается, в испытаниях с двигателем ПД-14 будет задействован первый опытный самолет МС-21-300 (серийный номер 21001/МС.0001, регистрационный номер 73051, совершил первый полет в 2017 году), который после завершения его участия в основной сертификационной программе будет в конце 2021 года ремоторизирован с PW1428G на ПД-14. Завершение летных испытаний МС-21 с двигателем ПД-14 сейчас запланировано на второй квартал 2022 года.

Первый полет первого летного опытного образца пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистационный номер 73055) с российскими двигателями ПД-14, построенного на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 15.12.2020 (с) Марина Лысцева / АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Первый полет первого летного опытного образца пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистационный номер 73055) с российскими двигателями ПД-14, построенного на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 15.12.2020 (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Первый полет первого летного опытного образца пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистационный номер 73055) с российскими двигателями ПД-14, построенного на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 15.12.2020 (с) Максим Блинов / РИА Новости

Видео (с) ОАК :

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Страны
Россия
Продукция
F-16
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОАК
Пермские моторы
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
МС-21
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