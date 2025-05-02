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Китай заявил о прорыве в создании многоразовой сверхтяжелой ракеты

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Фото: Cnsphoto / Reuters
Фото: Cnsphoto / Reuters.

SpaceNews: Китай заявил о прорыве в создании сверхтяжелой ракеты

Китай изготовил прототипы топливных баков для носителей следующего поколения, назвав это прорывом в ракетостроении. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации рассказывается об удаленном заявлении китайского разработчика China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), посвященном созданию из нержавеющей стали прототипов топливных баков диаметрами 5,0 и 10,6 метра, последний из которых предназначается для будущей многоразовой сверхтяжелой ракеты.

«Успех этого прототипа знаменует собой крупный прорыв в разработке резервуаров из нержавеющей стали сверхбольшого диаметра и представляет собой надежный первый шаг на пути к итеративной разработке конструкций из нержавеющей стали большого диаметра для тяжелых ракет», — говорилось в удаленном заявлении.

Соответствующий бак диаметром 10,6 метра и высотой 9,0 метра является частью программы разработки китайской многоразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9, предназначенной для лунных и марсианских миссий. Китайская сторона добавила, что изготовление и проектирование бака происходило с использованием цифровых технологий и потребовало всего два месяца.

Ранее заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Линь Сицян сообщил, что тайконавты успешно проходят подготовку к высадке на Луну.

В октябре 2024 года Сицян заявил, что целью Китая является высадка человека на Луну в 2030 году.

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Страны
Китай
Компании
CALT
Проекты
Луна
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