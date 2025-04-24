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В Китае заявили об успешной подготовке тайконавтов для Луны

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Фото: Ognen Teofilovski / Reuters
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters.

В Китае заявили об успешной подготовке тайконавтов для высадки на Луну

Тайконавты успешно проходят подготовку к высадке на Луну, заявил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Линь Сицян. Об этом сообщает ТАСС.

«Работы по отправке пилотируемой миссии на Луну в целом проходят успешно», — сказал руководитель.

По его словам, ракета, планетоход и скафандр для лунной миссии разрабатываются и испытываются в соответствии с графиком.

В марте издание Global Times со ссылкой на заместителя главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Яна Ливэя сообщило, что прототипы всех технических систем, которые планируется использовать для первой высадки китайцев на поверхность Луны, готовы.

В октябре 2024 года ТАСС со ссылкой на Сицяна сообщил, что целью Китая является высадка человека на Луну в 2030 году.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
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