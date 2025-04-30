Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии

28 апреля 2025 года было подписано межправительственное соглашение между Индией и Францией относительно приобретения для военно-морских сил Индии 26 истребителей Rafale производства французской компании Dassault Aviation, включая 22 палубных одноместных истребителя Rafale M и четыре двухместных истребителя берегового базирования Rafale DH, которые будут использоваться в качестве учебно-боевых самолетов. Стоимость соглашения составляет 63000 крор рупий (около 7,5 млрд долл), что делает его в рупиях крупнейшим индийско-французским оборонным контрактом в истории.

Палубный истребитель Dassault Rafale M (серийный и бортовой номер М38) авиации ВМС Франции (с) Dassault Aviation

Соглашение включает также вооружение, оборудование, запчасти, наземные тренажеры, подготовку личного состава и пакет технического обслуживания сроком на пять лет, а также оборудование и доработки для 36 истребителей Rafale, уже находящихся на вооружении ВВС Индии. Поставки самолетов Rafale авиации ВМС Индии должны быть произведены в сроки с 37 до 65 месяцев с момента вступления контракта в силу, - последнее произойдет после выплаты индийской стороной аванса в размере 15% от стоимости контракта. В любом случае все самолеты должны быть поставлены к началу 2031 года.

Это первый контракт на поставку за рубеж палубных истребителей Rafale M. Предполагается, что закупаемые 22 истребителя Rafale M составят ядро авиагруппы введенного в строй в 2022 году нового авианосца индийской постройки R 11 Vikrant, в то время как 40 остающихся в составе морской авиации Индии (из 45 закупленных) истребителей МиГ-29К/КУБ будут использоваться главным образом с авианосца R 33 Vikramaditya (бывший "Адмирал флота Советского Союза Горшков"). Сообщается, что для размещения на самолетоподъемниках авианосца Vikrant на индийских самолетах Rafale M придется несколько уменьшить размер законцовок крыла. В отличие от ВМС Франции, где самолеты Rafale М используют катапульный старт с авианосца, в индийском флоте эти самолеты будут использоваться для взлета с трамплина.

ВМС Индии приняли решение о закупке палубного истребителя Dassault Rafale M по результатам его сравнительных испытаний с самолетом Boeing F/A-18F Super Hornet на наземном испытательном комплексе SBTF с трамплинным стартом на авиабазе индийской морской авиации Ганза в Гоа в 2022 году. Закупка Rafale для индийской морской авиации была официально утверждена Советом по оборонным закупкам (DAC) министерства обороны Индии в июле 2023 года.

Как уже отмечалось, ранее ВВС Индии по контракту 2016 года приобрели 36 истребителей Dassault Rafale (28 одноместных истребителей Rafale EH и восемь двухместных самолетов Rafale DН), поставленных в 2019-2022 годах. Недавно появились сообщения, что ВВС Индии ведут предварительные переговоры о возможности приобретения еще 40 истребителей Rafale.

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