Войти
Lenta.ru

Из автомобилей уберут руль в 2026 году

407
0
0
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz и Toyota откажутся от обычного механического руля в автомобилях

Несколько крупных автопроизводителей запустили процесс постепенного отказа от классического рулевого колеса в автомобилях. Об этом сообщает издание TechRadar.

Авторы медиа заметили, что такие планы озвучили в Mercedes-Benz и Toyota, а Tesla уже частично заменила обычный руль на электронный. Так, в Mercedes-Benz сообщили, что в 2026 году выйдет электрический седан EQS, который получит рулевой штурвал с поддержкой технологии Steer-by-Wire.

В немецкой корпорации объяснили, что Steer-by-Wire подразумевает отказ от классического рулевого колеса, механическим образом связанным с колесами. Вместо этого система будет фиксировать повороты штурвала и передавать сигналы колесам по проводам.

В Mercedes-Benz заметили, что Steer-by-Wire обеспечивает более точное и простое управление автомобилем. Также водитель не будет ощущать вибрации и удары, возникающие от контакта колес с поверхностью. По словам инженеров, новые органы управления обходятся без рулевой колонки, поэтому садиться в машину и выходить из нее будет комфортнее.

О выпуске автомобилей с электронным рулевым управлением ранее заявили в Toyota — под дочерним брендом Lexus компания планирует представить автомобиль RZ. Подобную систему уже применили в электрических пикапах Tesla Cybertruck.

В середине апреля корпорация Tesla отчиталась о запуске полной системы беспилотного вождения Full Self-Driving (FSD) на своем заводе в Техасе. Машины на базе этой системы научили самостоятельно сходить с конвейера.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Daimler AG
Tesla
Toyota
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 19:32
  • 8700
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 16:55
  • 7
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)
  • 29.04 12:28
  • 6
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 29.04 12:22
  • 2
Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в технологиях
  • 29.04 09:38
  • 22
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.04 04:09
  • 0
Ответ на "Курская операция: разгром противника и ближайшие перспективы - Мнения ТАСС"
  • 28.04 22:33
  • 0
Прекрасный пример УБОЖЕСТВА "мышления" искпердов-аналитегов.
  • 28.04 20:54
  • 0
Ответ на "Крепость Россия: как НАТО может противостоять стратегии A2/AD и системе ПВО России? (The National Interest, США)"
  • 28.04 18:44
  • 0
Ответ на ""Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы"
  • 28.04 16:09
  • 3
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 15:40
  • 1
Какие сигналы посылает Россия признанием НГШ Валерием Герасимовым участия военнослужащих КНДР в освобождении Курской области
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции