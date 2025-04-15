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Электромобили Tesla научились сами сходить с конвейера

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Фото: Elijah Nouvelage / Reuters
Фото: Elijah Nouvelage / Reuters.

Tesla запустила полноценный автопилот на заводах по сборке электрокаров

Корпорация Tesla запустила полную систему беспилотного вождения Full Self-Driving (FSD) на своем заводе в Техасе. Об этом сообщается в официальном аккаунте Tesla AI в X.

Компания опубликовала ролик, на котором фирменные электрокары самостоятельно покидают сборочную линию и отправляются на стоянку. В Tesla заметили, что машинами управляет FSD Unsupervised — самая продвинутая версия автопилота, для работы которой необязательно присутствие человека за рулем. В будущем подобная система будет управлять беспилотными такси и прочими автомобилями компании Илона Маска.

В Tesla подчеркнули, что автопилот машин обучается на основе искусственного интеллекта (ИИ) и нового набора камер AI4. Отмечается, что автомобили сходят с конвейера и преодолевают около 2,5 километров, чтобы оказаться на заводской стоянке. Электрические пикапы Cybertruck отдельно поднимаются на 17-градусный уклон перед подземным тоннелем, а затем проезжают через него.

В корпорации заметили, что их автомобили уже проехали в таком режиме больше 80 тысяч километров. По мнению журналистов издания Notebookcheck, Tesla стремится «намотать как можно больше километров», чтобы подготовить систему полного автопилота перед запуском.

В начале марта китайская корпорация BYD начала продажи автомобилей с размещенным на крыше квадрокоптером. Дрон может не только взлетать вверх, но и приземляться на площадку во время движения авто.

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