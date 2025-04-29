Войти
Lenta.ru

«Рособоронэкспорт» презентовал «танк-победитель» в Перу

419
0
0
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Рособоронэкспорт» презентовал танк Т-90МС «Прорыв» на выставке в Перу

«Рособоронэкспорт» провел публичную презентацию модернизированного танка Т-90МС в ходе выставки SITDEF PERU 2025 в Перу. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

В сообщении отметили, что танк прошел «огонь и воду» современных боевых действий. «Он доказал свою неуязвимость от всех видов существующих сегодня противотанковых вооружений и показал свои возможности по решению сложнейших задач на современном поле боя. Т-90МС — не просто "Прорыв". Он — Танк-Победитель, не оставляющий противнику ни единого шанса», — говорится в сообщении.

В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что Вооруженные силы Перу знакомы с «младшим братом» Т-90МС — в 1970-е годы Советский Союз поставил Лиме около 300 танков Т-55, которые все еще стоят на вооружении.

В феврале представитель «Уралвагонзавода» Александр Тарантин рассказал, что модернизированный Т-90МС получил многоуровневую защиту с антидроновым «Манежем». Также потенциальным заказчикам доступен комплекс активной защиты «Арена-Э».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Продукция
Т-55
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 19:32
  • 8700
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 16:55
  • 7
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)
  • 29.04 12:28
  • 6
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 29.04 12:22
  • 2
Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в технологиях
  • 29.04 09:38
  • 22
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.04 04:09
  • 0
Ответ на "Курская операция: разгром противника и ближайшие перспективы - Мнения ТАСС"
  • 28.04 22:33
  • 0
Прекрасный пример УБОЖЕСТВА "мышления" искпердов-аналитегов.
  • 28.04 20:54
  • 0
Ответ на "Крепость Россия: как НАТО может противостоять стратегии A2/AD и системе ПВО России? (The National Interest, США)"
  • 28.04 18:44
  • 0
Ответ на ""Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы"
  • 28.04 16:09
  • 3
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 15:40
  • 1
Какие сигналы посылает Россия признанием НГШ Валерием Герасимовым участия военнослужащих КНДР в освобождении Курской области
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции