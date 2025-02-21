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Российский Т-90МС получил многоуровневую защиту с «Манежем»

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости.

Уралвагонзавод: Экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту

Модернизированный экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту с антидроновым «Манежем» от различных средств поражения. Об этом представитель концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») Александр Тарантин сообщил РИА Новости.

«Танк получил многоуровневую защиту, в состав которой входят всеракурсная защита корпуса и башни, дополнительные контейнеры динамической защиты на корме и носу корпуса, установлена защита от дронов в верхней полусфере танка, а также имеется возможность установки средств РЭБ и комплекса активной защиты», — сказал он на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

Модернизированный танк оснащен гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров, цифровой системой управления огнем, а также системой управления и взаимодействия, которая позволяет обмениваться данными о целях.

Также над башней машины установлен антидроновый каркас, который называют «Манеж». По словам Тарантина, сетка на каркасе не дает дрону подлететь к башне. Крышу моторно-трансмиссионного отделения прикрыли резинотканевыми экранами, а корму защищает металлическая сетка. Представитель концерна отметил, что потенциальным заказчикам доступен комплекс активной защиты «Арена-Э», который может поражать подлетающие боеприпасы.

Ранее в феврале «Уралвагонзавод» сообщил, что для российских танков создадут новые типы динамической защиты. Сейчас танки оснащают динамической защитой «Реликт» и «Контакт».

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
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