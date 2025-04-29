«Калашников» представил КУБ-2-Э и «Каракурт» на выставке

«Калашников» представил дроны КУБ-2-Э и «Каракурт» на дне инноваций ВДВ

Концерн «Калашников» представил современное оружие, дроны и экипировку на «Дне инноваций Воздушно-десантных войск (ВДВ)». Об этом сообщили в концерне.

«"Калашников" представил на тематической выставке "День инноваций Воздушно-десантных войск" макеты управляемого барражирующего боеприпаса "КУБ-2-Э", беспилотных летательных аппаратов СКАТ 350 М, "Каракурт", "Голиаф", стрелковое оружие, экипировку для военнослужащих и индивидуальную аптечку первой помощи», — говорится в сообщении.

Компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») представила комплекты полевого обмундирования ВКПО 3.0 и комплекты боевого снаряжения «Стрелок».

В концерне отметили, что все представленные изделия успешно прошли апробацию или используются в зоне проведения специальной военной операции.

В марте стало известно, что «Триада-ТКО» поставила заказчику партию обмундирования в черном цвете «Антрацит». В комплект входит одежда, подсумки, рюкзак и модульные пояса.