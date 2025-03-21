«Калашников» поставил заказчику черную экипировку

«Калашников» поставил заказчику партию экипировки в цвете «Антрацит»

«Калашников» поставил заказчику партию экипировки в черном цвете. Об этом сообщили в концерне.

«Компания "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") отгрузила партию обмундирования и снаряжения в черном цвете "Антрацит" в адрес заказчика для проведения апробации», — говорится в сообщении.

В комплект обмундирования входят демисезонный, ветровлагозащитный, утепленный и утепленный облегченный костюмы, флисовая куртка, флисовое нательное белье, футболки, рубашки поло, головные уборы и перчатки. Комплект снаряжения состоит из двух модульных поясов, подсумков, рюкзака Т20 и оперативной поясной сумки.

Разработчики отмечают, что после проведения апробации экипировки примут решение о дальнейшей постановке изделий заказчику.

В феврале стало известно, что «Триада-ТКО» поставила партию летних и демисезонных перчаток заказчику для апробации. Огнестойкие перчатки адаптированы для использования с оружием и мультимедийными устройствами.