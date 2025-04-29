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В США высоко оценили российский бомбардировщик

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

TNI: Украине нечего противопоставить российскому бомбардировщику Ту-160M

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest (TNI).

По мнению автора материала, как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход украинского конфликта, так как «у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам».

Отмечается, что российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран Североатлантического альянса, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.

Ранее в публикации 19FortyFive заметили, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160, который из-за характерных очертаний называют «Белым лебедем», остается опасной платформой.

В январе американский журнал The National Interest написал, что модернизация российских Ту-160 указывает на несостоятельность подхода США к отношениям с РФ.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ту-160
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