В США оценили российского «Белого лебедя»

19FortyFive: Российский бомбардировщик Ту-160 остается опасной платформой

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160, который из-за характерных очертаний называют «Белым лебедем», остается опасной платформой. Возможности самолета оценили в публикации 19FortyFive.

«В 2025 году Ту-160 останется ключевым компонентом стратегических бомбардировочных сил России. Несмотря на свой возраст и технические трудности, скорость, дальность полета и грузоподъемность самолета делают его мощной платформой», — пишет американское издание.

Автор подчеркнул, что четырехдвигательный бомбардировщик способен развивать скорость до двух тысяч километров в час, а боевой радиус Ту-160 составляет 7,3 тысячи километров. Эти самолеты могут нести различные крылатые ракеты.

В марте американское издание The National Interest назвало российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, которые способны нести ядерное оружие, ночным кошмаром для стран НАТО.

В декабре 2024 года командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин сообщил, что новые двигатели, которые самолеты Воздушно-космических сил России могут получить в рамках программы модернизации, вдвое повысят боевую эффективность авиационных комплексов.