Войти
Lenta.ru

Германия испытала новую разведывательную машину в США

325
0
0
Фото: Ministerie van Defensie / Wikipedia
Фото: Ministerie van Defensie / Wikipedia.

Бундесвер испытал новую разведывательную машину AGF 2 в США

Вооруженные силы Германии провели совместные испытания новой разведывательной машины AGF 2 в Эль-Пасо (США). Об этом сообщает Army Recognition.

Испытания проводили специалисты воинской части спецназначения KSK. Машины тестировали в рамках работ управления закупок бундесвера и KSK по оценке работоспособности машины в тяжелых условиях. «Это совместное тестирование было предпринято для того, чтобы проверить, соответствует ли платформа AGF 2 требованиям войск и работает ли она так, как заявлено производителем», — говорится в публикации.

Первые AGF 2 передали бундесверу для испытаний в апреле 2024 года.

AGF 2 построили на основе платформы Mammoth голландской компании Defenture. Базовое шасси весом 8,8 тонны предназначено для установки различного оборудования. Полноприводная машина получила многотопливный дизельный двигатель мощностью 268 лошадиных сил. Mammoth развивает скорость до 110 километров в час, а запас хода составляет 800 километров. Благодаря подруливающей задней оси радиус разворота составляет 1,5 метра.

Ранее в апреле стало известно, что северное командование индийской армии получило партию новых бронеавтомобилей местного производства Mahindra Light Specialist Vehicles (LSV). Компактные машины разработаны специально для работы в высокогорных районах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 15:14
  • 8674
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:48
  • 2
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 13:28
  • 2
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции
  • 28.04 06:23
  • 7
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 28.04 05:05
  • 23
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 28.04 02:20
  • 1
Россия более чем удвоила производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 — доставлена очередная партия (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 05:40
  • 22
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.04 20:56
  • 10
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 26.04 20:38
  • 1475
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.04 20:20
  • 39
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.04 02:52
  • 2
СМИ: японские военные вышли на финишную прямую в создании рельсотрона
  • 25.04 19:36
  • 1
Массированная атака украинских БПЛА на Крым может быть подготовкой к десантной операции
  • 25.04 17:11
  • 40
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС