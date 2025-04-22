Индийская армия получила новые бронеавтомобили Mahindra LSV

Северное командование индийской армии получило партию новых бронеавтомобилей местного производства Mahindra Light Specialist Vehicles (LSV). Об этом сообщает Defence Blog.

Отмечается, что последнюю партию LSV отправили на этой неделе. Машины поставили в рамках контракта на поставку 1300 единиц техники, который заключили с компанией Mahindra & Mahindra в 2021 году.

Mahindra LSV — это компактный полноприводный бронеавтомобиль, разработанный специально для работы в высокогорных районах. Модульную машину можно адаптировать для выполнения различных задач.

Бронеавтомобиль получил турбодизельный двигатель Steyr мощностью 215 лошадиных сил и четырехступенчатую автоматическую коробку передач. Базовая версия машины обеспечивает защиту от оружия с патроном 7,62 на 51 миллиметр, а дополнительная защита позволяет выдерживать попадание пуль 12,7-миллиметровых патронов. Также машина защищает экипаж от мин. LSV могут нести противотанковый ракетный комплекс.

В феврале гендиректор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что иностранные партнеры проявляли повышенный интерес к медицинскому бронеавтомобилю «Линза» в ходе международной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби.