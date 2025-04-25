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На вооружении ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

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Фото: JAM STA ROSA / Getty Images
Фото: JAM STA ROSA / Getty Images.

На вооружении ВСУ заметили американскую гаубицу M114 времен ВМВ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать американские гаубицы M114, которые применяли в годы Второй мировой войны (ВМВ). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео можно заметить M114 с расчетом. Судя по всему, орудие времен ВМВ находится на полигоне в тыловом районе.

Гаубицу M114 калибра 155 миллиметров разработали в начале 1940-х годов. Серийный выпуск орудия продлился до 1945-го. Скорострельность M114 составляет около двух выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы — 14,6 километра.

Ранее в апреле стало известно, что ВСУ начали использовать советские минометы М-240 образца 1950 года. Считается, что на Украине было несколько таких минометов, которые хранились в музеях.

В том же месяце «Российская газета» писала, что Киев получил шведские зенитные пушки Bofors L70 калибра 40 миллиметров, которые начали разрабатывать в конце ВМВ.

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Россия
США
Украина
Продукция
М-240
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