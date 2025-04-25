В России представили «Солярис» для борьбы с дронами

«Росэлектроника» представила антидроновую систему «Солярис» в Москве

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») представил антидроновые системы «Солярис» для обнаружения и борьбы с беспилотниками на выставке Securika Moscow 2025 в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Система «Солярис-О» предназначена для обнаружения беспилотников, а «Солярис-Н» способен глушить каналы управления аппаратами. «Последний из них может подавлять каналы радиоуправления дронами, а также сигнал систем глобального позиционирования, например GPS. Причем делает это в радиусе до 5 километров», — говорится в материале.

Представители концерна отмечают, что несколько таких комплексов могут обеспечить круговую защиту большого предприятия.

В марте в «Ростехе» сообщили, что антидроновый комплекс «СЕРП» модернизировали. В новой модели увеличили количество рабочих частот с шести до тринадцати. Изделие совмещает в себе комплекс радиоэлектронной борьбы и детектор дронов.