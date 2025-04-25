Техника вне опасности: промобъекты прикроют антидроновой защитой

На выставке Securika Moscow 2025 представлена широкая номенклатура решений по борьбе с вражескими БПЛА

В России освоили производство антидроновой защиты с противоосколочными панелями для промышленных предприятий. Она защищает наиболее важные объекты и персонал предприятий от последствий взрыва боевой части, а также от воздействия ее поражающих элементов. Несколько российских энергетических объектов уже оборудованы такими конструкциями. Познакомиться с последними новинками в области борьбы с БПЛА можно на выставке Securika Moscow 2025.

Противоосколочные контуры

В выставочном центре «Крокус Экспо» многолюдно. Большой зал заполнен мужчинами в костюмах, которые со знанием дела рассматривают новинки в области борьбы с БПЛА, пожарную технику и спецоборудование, обеспечивающее защиту промышленных объектов. Повышенный интерес вызывает стенд научно-производственного объединения ЦеСИС, разработавшего пассивную защиту от дронов.

— В приграничных регионах от компаний топливно-энергетического комплекса и энергетиков идет большое количество заявок по защите объектов от атак БПЛА. — говорит директор научно-производственного подразделения НПО ЦеСИС Денис Семин. — Немалая часть этих предприятий относится к критически важным, их повреждение может привести к серьезным последствиям. Именно для таких объектов была разработана пассивная защита от дронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Каждый проект защиты предприятия индивидуален.

— Многое зависит от рельефа местности, конфигурации зданий, застройки, — объясняет Семин. — Такая технология позволяет закрывать целые промпредприятия.

Сама конструкция состоит из несущих колонн, формирующих многоугольник, количество сторон которого зависит от конфигурации объекта. На них устанавливаются металлические фермы перекрытия объекта сверху. На этот каркас натягивается система канатов или специальных сеток — их задача остановить БПЛА.

Тепловизионная система безопасности ТР-900HD на Международной выставке Securika Moscow 2025 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При желании заказчик может усилить эту конструкцию съемными противоосколочными сетчатыми панелями «Махаон-практика».

— Они четырехслойные, изготовлены из специального материала, — пояснил Денис Семин. — Основная задача — гасить импульс осколков и не позволять им разлетаться целенаправленно. Сама защита — секционная, то есть все ее элементы взаимозаменяемы. Благодаря этому ее ремонт после атаки БПЛА можно провести в самые сжатые сроки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

По его словам, такая защита не даст прорваться к объекту квадрокоптерам и БПЛА самолетного типа весом до 200 кг и минимизировать последствия взрыва боеголовки весом до 30 кг в тротиловом эквиваленте.

Несколько объектов уже получили новую противоосколочную защиту — в частности, одна из электроподстанций в Рязанской области.

— Не стоит забывать, что мы изготавливаем пассивную защиту, — отметил Денис Семин. — В первую очередь беспилотники противника должны встречать и уничтожать средства ПВО, РЭБ и расчеты с огнестрельным оружием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Комбинированная защита может эффективно прикрыть объект от осколочного поражения, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Дополнительное применение сетки и системы канатов, то есть использование комплексного подхода, — абсолютно правильно, — отметил он. — Но для того чтобы «обернуть» девятиэтажное офисное здание, потребуется столько же сетчатой защиты, сколько нужно для 100 единиц бронетехники. Насколько такое решение может быть бюджетным? Вопрос. Гораздо эффективнее уничтожать дроны до того, как они начнут взрываться, поэтому правильнее выстроить грамотную систему противовоздушной обороны. Но понятно, что везде построить такие купола ПВО невозможно, и тогда, конечно же, использование такой защиты будет эффективным.

Зоркий «Солярис»

На выставке также были широко представлены комплексы РЭБ. В частности, акционерное общество «Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») показал систему обнаружения БПЛА — «Солярис-О» и противодействия беспилотникам — «Солярис-Н». Последний из них может подавлять каналы радиоуправления дронами, а также сигнал систем глобального позиционирования, например GPS. Причем делает это в радиусе до 5 км.

— Несколько таких комплексов, работающих в связке, обеспечивают круговую защиту большого предприятия, — поясняют представители концерна.

Система противодействия и подавления БПЛА «Солярис-Н» на международной выставке Securika Moscow 2025 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Компания «Специальные технологии контроля» показала комплекс радиоэлектронной борьбы, который снабжен магнитами, что позволяет его закрепить на крыше или на багажнике автомобиля без применения специального крепежа. Важно, что благодаря направленному действию прибор не создает помехи для связи в салоне машины. Обычно она перестает действовать после включения комплекса РЭБ.

— Новый РЭБ образует купол до 500 м, — рассказал «Известиям» руководитель направления компании Михаил Марах. — Конечно, он зависит от местности и погодных условий. Например, во время дождя или тумана сигнал слабеет, потому что появляются отражающие поверхности. Но ближе чем на 300 м она не подпустит БПЛА врага к себе, если он, конечно, не управляется на оптоволокне. Разработка пользует большим спросом.

Обнаружитель разведывательных и ударных дронов с функцией включения станции РЭБ на подавление на стенде НПО «Киловатт» на международной выставке Securika Moscow 2025 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А НПО «Киловатт» представила новейшую станцию радиоэлектронной борьбы «Штора» К-12/700 для противодействия беспилотникам. Радиус действия от 2,5 км до 5 км в зависимости от рельефа, отметила исполнительный директор НПО Жанна Хайрединова. Изделие предназначено для защиты стационарных объектов, личного состава от ударных, разведывательных БПЛА, а также от беспилотников самолетного типа. В зоне СВО оно активно применяется, и бойцы довольны результатами.

Наши производители антидроновых систем работают в непростых условиях — им приходится противостоять БПЛА, которые делают или разрабатывают во многих странах мира. В противостоянии с ними нарабатывается опыт и создается школа, объясняют свои успехи разработчики.

Богдан Степовой

Юлия Леонова