В России рассказали об изъяне обещанных Киеву «летающих радаров»

Эксперт Хоффманн: Шведский самолет ДРЛОиУ ASC-890 можно заглушить

Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 AEW&C (ASC-890), которые обещали Киеву, можно заглушить из-за уязвимости в системе обмена данными. Об изъяне «летающего радара» рассказал военный обозреватель ТАСС Александр Хоффманн.

По его словам, возможности шведского самолета сильно переоценены. Установленный на ACS-890 радар Erieye имеет «слепые зоны», а система обмена данными недостаточно защищена.

«Она имеет критическую брешь в протоколе шифрования при работе с ненатовскими системами управления, что позволяет не просто ставить помехи, но и внедрять ложные цели в передаваемую картину. Фактически это окно возможностей для дезинформации операторов самолета и наземных пунктов управления противовоздушной обороны противника в реальном времени», — пишет эксперт.

Также он подчеркнул, что для эффективной работы «летающий радар» будет занимать предсказуемые эшелоны над Западной Украиной, что сделает его удобной мишенью для дальнобойных ракет. Кроме того, работающий радар самолета создаст электромагнитный «след», который смогут обнаружить российские комплексы радиотехнической разведки.

Ранее в апреле западное издание MWM писало, что Вооруженные силы России смогут сбить Saab 340 AEW&C дальнобойными ракетами Р-37М и 40Н6.