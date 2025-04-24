Войти
Lenta.ru

На Западе рассказали об уязвимости обещанного Киеву «летающего радара»

559
0
0
Фото: Bene Riobó
Фото: Bene Riobó.

MWM: ВС России смогут сбить обещанный Киеву «летающий радар» ASC 890

Вооруженные силы (ВС) России могут сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890 (Saab 340B AEW-300), который обещают передать Киеву. Об уязвимости «летающего радара» рассказало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что ASC 890 — это одна из самых маломощных систем ДРЛО, стоящих на вооружении. Она уступает американским E-7 и китайским KJ-500 по своей эффективности. Автор допустил, что разработанный в 1990-е годы «летающий радар» будет значительно проще заглушить, чем современные системы. По его словам, устаревание самолета — это основная причина, по которой ASC 890 передадут Киеву.

«Уязвимость таких дорогостоящих, крупных и неманевренных самолетов, как Saab 340 тем не менее остается высокой, поскольку ВС России продемонстрировали, что даже небольшие самолеты размером с истребитель могут быть успешно поражены в глубине контролируемого Украиной воздушного пространства», — пишет издание.

В публикации напомнили, что российские ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М и «земля-воздух» 40Н6 могут поражать цели на больших расстояниях.

Ранее в апреле полковник в отставке Михаил Ходаренок допустил, что ASC 890 придется вести разведку в зоне специальной военной операции, находясь в относительной близости к переднему краю. Поэтому он станет «идеальной целью» для российских комплексов С-400.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
40Н6
Saab 340
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 18:01
  • 8603
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит