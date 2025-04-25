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Flotprom

Начало испытаний новой подлодки Тайваня откладывается

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Ходовые испытания первой дизель-электрической подлодки собственной постройки Тайваня "Хай Кун", начало которых планировалось до конца апреля откладывается. Как сообщает Taipei Times со ссылкой на министра обороны Веллингтона Ку, перенос связан с тем, что судостроители работают над устранением недостатков, выявленных на этапе швартовных испытаний.

Министр Ку подчеркнул, что ходовые испытания начнутся только после того, как будут полностью выполнены все требования безопасности, добавив, что на данный момент точного графика нет.

Подлодка "Хай Кун", Тайвань

Navy Recognition


На вопрос о том, приведет ли задержка с испытаниями к штрафам для судостроительной компании CSBC, Ку ответил, что до тех пор, пока дата поставки субмарины в ноябре остается в силе, никаких претензий к подрядчику не возникнет.

Подлодку "Хай Кун" спустили на воду в феврале 2024 года. Тогда планировали, что субмарину передадут флоту уже к концу 2024 года. Однако на реализации программы сказались скандалы в местной прессе. Тайваньские СМИ несколько лет обвиняли разработчиков и строителей подлодки в коррупции и утечках секретной информации. В апреле 2024 года руководитель программы Хуан Шугуан ушел в отставку.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение ДЭПЛ "Хай Кун" составляет около 2500 тонн. Заявленная глубина погружения достигает 350 метров, что значительно превышает возможности используемых сегодня субмарин класса "Хай Лун" (приобретены у Нидерландов в 1987–1988 годах).

Подлодку вооружат американскими тяжелыми 533-мм торпедами Mk48 версии Mod6 Advanced Technology, способными поражать как подводные цели, так и крупные надводные корабли. Будущие серийные субмарины собираются также оснастить системой противокорабельных ракет UGM-84L "Гарпун".

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Нидерланды
США
Тайвань
Продукция
Harpoon ПКР
Mk.48
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