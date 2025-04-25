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Китай впервые представил широкой общественности грунт с обратной стороны Луны

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Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com
Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com.

Китай впервые представил для широкой публики грунт с обратной стороны Луны

Китай впервые представил широкой общественности образцы грунта, доставленные с обратной стороны Луны. Об этом пишет РИА Новости.

День космонавтики проводится в КНР 24 апреля. 55 лет назад Китай запустил свой первый космический спутник, а в 2024 году он стал первым государством в мире, успешно посадившим аппарат на обратную сторону Луны и доставившим образцы лунного грунта с «темной» части спутника Земли.

В рамках национального Дня космонавтики образцы лунного грунта, собранные в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороны Луны аппаратом «Чанъэ-6», были продемонстрированы в выставочном центре Shanghai World Expo Center. Кроме того, были выставлены образцы лунного грунта, собранные во время миссии «Чанъэ-5» в 2020 году.

Ранее замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян рассказал, что тайконавты успешно проходят подготовку к высадке на Луну.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
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