Испания получила первый самолёт-заправщик Airbus A330 MRTT

11 апреля 2025 года группа Airbus на официальной церемонии на ее предприятии в аэропорту Хетафе в Мадриде передала ВВС Испании первый комплектный самолёт-заправщик Airbus A330 MRTT, из трёх заказанных Испанией - самолёт с испанским бортовым номером TK.24-03 / 452-03 (серийный номер 1700 / MRTT073).

Первый переданный ВВС Испании самолёт-заправщик Airbus A330 MRTT (испанский бортовой номер TK.24-03 / 452-03, серийный номер 1700 / MRTT073). Торрехон (Мадрид), 11.04.2025 (с) Santiago Moreno / www.infodefensa.com

12 ноября 2021 года группа Airbus подписала с министерством обороны Испании контракт на поставку трех самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT. Стоимость контракта не раскрывалась, но ранее министерство обороны Испании планировало выделить на эту программу 675 млн евро, включая стоимость пакета технической поддержки на длительный срок.

Самолеты переоборудуются для ВВС Испании в заправщики на предприятии Airbus в Хетафе из бывших в эксплуатации коммерческих самолетов А330, приобретенных в ноябре 2021 года у испанской авиакомпании Iberia. Первый из этих трех самолетовс бывшей испанской гражданской регистрацией EC-MJA (серийный номер 1700) был передан ВВС Испании и сразу отправлен на переоборудование на завод в Хетафе и теперь по окончании работ сдан испанским ВВС в качестве заправщика.. Два других самолета А330 с бывшей испанской гражданской регистрацией EC-MIL (серийный номер 1694) и EC-MJТ (серийный номер 1710) были переданы ВВС Испании еще в конце 2021 года, однако поступили в состав 452-й эскадрильи 45-й группы ВВС Испании на авиабазе Торрехон под Мадридом и использовались в качестве транспортно-пассажирских самолетов до 2023 и 2024 годов, когда тоже были переданы в Хетафе на конверсию в вариант A330 MRTT.

Работы по переоборудованию второго самолета с серийным номером 1694 (испанский военный номер TК.24-01 / 452-01) были завершены в феврале 2025 года и сейчас он находится на испытания. Работы по конверсии третьего борта 1710 (испанский военный номер TК.24-02 / 452-02) только начаты и он должен быть сдан в 2026 году.

В ВВС Испании A330 MRTT получил обозначение ТК.24. Все три самолета после переоборудования также поступят обратно в состав 452-й эскадрильи 45-го крыла (недавно переформированного из 45-й группы) в Торрехоне. Другая 451-я эскадрилья этого крыла используется для правительственных перевозок и имеет два самолета Airbus A310-300 и пять Dassault Falcon 900В.

Ранее ВВС Испании имели три полученных в 1988-1990 годах самолета-заправщика, переоборудованных из лайнеров Boeing 707, но они были списаны в 2012-2016 годах. После этого к задачам по дозаправке в воздухе в испанских ВВС на нерегулярной основе привлекаются пять модифицированных транспортных самолетов Lockheed C-130H Hercules.

Испанские самолеты A330 MRTT будут оснащены только двумя подкрыльевыми станциями дозаправки по схеме "шланг-конус", а место для установки хвостовой заправочной штанги будет только зарезрвировано, и вопрос об установке штанг будет решен позже. Каждый самолет будет оснащен медицинским модулем для возможности решения задач медицинской эвакуации. В модуле возможно размещение или 24 носилок, или 12 носилок и шести станций интенсивной терапии (с четырься кислородными баллонами в каждой).

Хотя переоборудование всех самолетов Airbus A330 в заправочный вариант MRTT производится на испанском предприятии Airbus, Испания только сейчас стала их получателем. Общее количество законтрактованных к настоящему времени самолетов A330 MRTT в интересах 15 заказчиков составляет 83 единицы, и первый поставленный ВВС Испании самолет этого типа, как явствует из его серийного номера MRTT073, стал 73-м сданным комплектным заправщиком.

Первый переоборудованный для ВВС Испании самолёт-заправщик Airbus A330 MRTT (испанский бортовой номер TK.24-03 / 452-03, серийный номер 1700 / MRTT073) во время испытаний, 28.11.2024 (с) Airbus