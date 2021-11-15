Войти
bmpd.livejournal.com

Испания заказала три самолета-заправщика Airbus A330 MRTT

219
0
0

12 ноября 2021 года группа Airbus сообщила, что министерство обороны Испании подписало контракт на приобреение трех самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT. Стоимость контракта не раскрывается, но ранее министерство обороны Испании планировало выделить на эту программу 675 млн евро, включая стоимость пакета технической поддержки на длительный срок.

Изображение самолета-заправщика Airbus A330 MRTT в окраске ВВС Испании (с) Airbus

Самолеты будут переоборудоваться для ВВС Испании в заправщики на предприятии Airbus на мадридском аэродроме Хетафе их бывших в эксплуатации коммерческих самолетов А330, приобретаемых у испанской авиакомпании Iberia.

Согласно условиям контракта, "в ближайшее время" ВВС Испании будет передан первый самолет А330 в грузовом варианте, который затем будет переоборудован в заправщик и в таком виде введен в строй в 2024 году. Первый и третий борта, переоборудуемые непосредственно в заправшики, будут сданы в 2023 и 2025 годах (третий самолет будет передан ВВС в 2023 году, после чего отправлен на переобрудование). Самолеты поступят в состав 45-й группы (45 Grupo) ВВС Испании на авиабазе Торрехон близ Мадрида. Сейчас 45-я группа занимается перевозкой VIP, имея два самолета Airbus A310-300 и пять Dassault Falcon 900B.

Ранее ВВС Испании имели три полученных в 1988-1990 годах самолета-заправщика, переоборудованных из лайнеров Boeing 707, но они были списаны в 2012-2016 годах. Сейчас к задачам по дозаправке в воздухе в испанских ВВС на нерегулярной основе привлекаются пять модифицированных транспортных самолетов Lockheed C-130H Hercules.

Согласно распространяемой испанскими ресурсами информации министерства обороны Испании, испанские самолеты Airbus A330 MRTT будут оснащены только двумя подкрыльевыми станциями дозаправки по схеме "шланг-конус", а место для установки хвостовой заправочной штанги будет только зарезрвировано, и вопрос об установке штанг будет решен позже. Каждый самолет будет оснащен медицинским модулем для возможности решения задач медицинской эвакуации. В модуле возможно размещение или 24 носилок, или 12 носилок и шести станций интенсивной терапии (с четырься кислородными баллонами в каждой).

Хотя переоборудование самолетов Airbus A330 в заправочный вариант MRTT производится на испанском предприятии Airbus, Испания только сейчас стала заказчиком заправщиков A330 MRTT, сделавшись в итоге девятым их покупателем (после семи государств и многонациональной программы НАТО MMF). Вместе с испанским заказом, общее количество законтрактованных самолетов этого типа составляет 64, из которых к настоящему времени поставлен 51.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
C-130
Компании
Airbus
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Медицина
Похожие новости
17.01.2014
Сказание об Ан-70
26.06.2013
Отложены, сокращены или аннулированы
13.03.2013
Ил-78: второе рождение
02.06.2010
Международный аэрокосмический салон ILA 2010 Berlin-Brandenburg
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку