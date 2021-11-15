Испания заказала три самолета-заправщика Airbus A330 MRTT

12 ноября 2021 года группа Airbus сообщила, что министерство обороны Испании подписало контракт на приобреение трех самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT. Стоимость контракта не раскрывается, но ранее министерство обороны Испании планировало выделить на эту программу 675 млн евро, включая стоимость пакета технической поддержки на длительный срок.

Изображение самолета-заправщика Airbus A330 MRTT в окраске ВВС Испании (с) Airbus

Самолеты будут переоборудоваться для ВВС Испании в заправщики на предприятии Airbus на мадридском аэродроме Хетафе их бывших в эксплуатации коммерческих самолетов А330, приобретаемых у испанской авиакомпании Iberia.

Согласно условиям контракта, "в ближайшее время" ВВС Испании будет передан первый самолет А330 в грузовом варианте, который затем будет переоборудован в заправщик и в таком виде введен в строй в 2024 году. Первый и третий борта, переоборудуемые непосредственно в заправшики, будут сданы в 2023 и 2025 годах (третий самолет будет передан ВВС в 2023 году, после чего отправлен на переобрудование). Самолеты поступят в состав 45-й группы (45 Grupo) ВВС Испании на авиабазе Торрехон близ Мадрида. Сейчас 45-я группа занимается перевозкой VIP, имея два самолета Airbus A310-300 и пять Dassault Falcon 900B.

Ранее ВВС Испании имели три полученных в 1988-1990 годах самолета-заправщика, переоборудованных из лайнеров Boeing 707, но они были списаны в 2012-2016 годах. Сейчас к задачам по дозаправке в воздухе в испанских ВВС на нерегулярной основе привлекаются пять модифицированных транспортных самолетов Lockheed C-130H Hercules.

Согласно распространяемой испанскими ресурсами информации министерства обороны Испании, испанские самолеты Airbus A330 MRTT будут оснащены только двумя подкрыльевыми станциями дозаправки по схеме "шланг-конус", а место для установки хвостовой заправочной штанги будет только зарезрвировано, и вопрос об установке штанг будет решен позже. Каждый самолет будет оснащен медицинским модулем для возможности решения задач медицинской эвакуации. В модуле возможно размещение или 24 носилок, или 12 носилок и шести станций интенсивной терапии (с четырься кислородными баллонами в каждой).

Хотя переоборудование самолетов Airbus A330 в заправочный вариант MRTT производится на испанском предприятии Airbus, Испания только сейчас стала заказчиком заправщиков A330 MRTT, сделавшись в итоге девятым их покупателем (после семи государств и многонациональной программы НАТО MMF). Вместе с испанским заказом, общее количество законтрактованных самолетов этого типа составляет 64, из которых к настоящему времени поставлен 51.