Стало известно о реальной проблеме F-35

В 19FortyFive сочли китайский самолет J-20 реальной проблемой истребителя F-35

Реальная проблема американского истребителя пятого поколения F-35 заключается в быстром росте количества китайских самолетов J-20. Об этом стало известно изданию 19FortyFive.

Как пишет обозреватель Брент Иствуд, в настоящее время Китай располагает более 200 истребителями пятого поколения J-20, при этом в текущем году их количество может вырасти до 300. Автор напоминает, что в 2022 году у КНР было всего 40 единиц J-20, первый из которых Народно-освободительная армия Китая получила в 2017 году.

«Этот малозаметный истребитель пятого поколения может похвастаться впечатляющей скоростью, маневренностью и передовыми радиолокационными системами, представляя собой реальную проблему для ВВС США и союзников», — пишет обозреватель, отмечая, что «массовое производство J-20 в Китае сигнализирует о серьезном изменении динамики превосходства в воздухе, делая его решающим фактором в стратегическом планировании в условиях возросшей геополитической напряженности, особенно в отношении интересов Тайваня и США».

В феврале Telegram-канал «Военный обозреватель» написал, что китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 впервые заметили в «режиме зверя».