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Lenta.ru

Россия представит Су-35 и «летающий госпиталь» в Перу

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Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости.

«Рособоронэкспорт» представит Су-35 и «летающий госпиталь» на выставке в Перу

«Рособоронэкспорт» представит современное вооружение и военное технику российского производства на выставке оборонных технологий SITDEF PERU 2025 в Лиме, Перу. Об этом компания сообщила в Telegram.

«Для военно-воздушных сил: истребители МиГ-35, Су-35 и военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э) в версии "летающий госпиталь". Для сухопутных войск: танк Т-90МС "Прорыв", самоходная артиллерийская установка 2С40 "Флокс", реактивная система залпового огня "Торнадо-С" и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с новой ракетой "Булат"», — говорится в сообщении.

Также в Перу представят беспилотники «Орлан-10Е» и «Орион-Э», барражирующие боеприпасы семейства «Куб» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с патрульными кораблями проекта 22160, малыми ракетными кораблями «Каракурт-Э», а также быстроходными катерами БК-10 и БК-16Э.

«В этой стране (Перу — прим. "Ленты.ру"») успешно эксплуатируется авиационная, вертолетная, бронетанковая техника, противотанковые комплексы и средства противовоздушной обороны производства России. В ходе SITDEF PERU 2025 мы рассчитываем укрепить связи между нашими странами», — отметили в «Рособоронэкспорте».

В феврале министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что в правительстве обсуждают возможность расширения производственных мощностей для выпуска Ил-76.

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Перу
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