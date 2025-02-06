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В России захотели расширить производство Ил-76

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Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС.

Алиханов: В России обсуждают возможность расширения производства самолета Ил-76

Правительство России захотело расширить производственные мощности для выпуска военно-транспортных самолетов Ил-76. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.

Министр отметил, что современная модификация Ил-76 превосходит конкурентов по летно-техническим характеристиками. При этом российский самолет дешевле аналогов.

«И на самом деле мы сейчас обсуждаем с коллегами в правительстве возможность расширения производственных мощностей по Ил-76 и для внутренних нужд, и для поставок по линии военно-технического сотрудничества, и по гражданским линиям, на грузоперевозках это прямо одна из лучших машин», — сказал он.

Также Алиханов рассказал, что Ил-76 имеет хороший экспортный потенциал. По его словам, на международных переговорах от партнеров часто поступают запросы на поставку этих самолетов.

В ноябре 2024 года генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что Ил-76МД-90А(Э), который демонстрировали на нескольких оборонных выставках, вызывал интерес. В 2024 году самолет презентовали 11 иностранным заказчикам.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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