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В США впечатлились подводным флотом России

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Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com
Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com.

Авторы TNI назвали основу подводного флота РФ — «Ясень», «Акула» и «Антей»

Основу подводного флота России составляют три «впечатляющие» субмарины. Об этом в заметке для журнала The National Interest (TNI) заявила обозреватель Майя Карлин.

По словам аналитика Центра политики безопасности (США) Карлин, хотя Россия вовлечена в конфликт с Украиной, ее военно-морской флот не отошел на второй план. Автор назвала основой флота подлодки классов «Ясень», «Акула» и «Антей». Подлодки первого класса были технически концептуализированы во времена холодной войны, однако их строительство началось только в 1993 году.

Подлодки класса «Акула», по словам Майи Карлин, шокировали американскую разведку, когда они были представлены. Эксперт заметила, что эти субмарины считаются одними их самых тихих в мире. «Новейшие "Акулы" могут запускать ракеты "Калибр", что делает их более опасными, чем предыдущие варианты», — отметила Карлин.

Наконец, подводные лодки класса «Антей» — по кодификации НАТО — Oscar-II — были разработаны для борьбы с авианосными ударными группами США. В силу своей специфики они достаточно крупные и из-за этого менее маневренные, чем другие субмарины.

«Хотя Черноморский флот России получил несколько серьезных ударов от Киева с помощью западного оружия, его подводные возможности продолжают занимать центральное место», — заявила Майя Карлин.

Ранее авторы The National Interest заметили, что советские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 705 «Лира» с титановым корпусом были эффективными, но слишком дорогими кораблями.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
949А Антей
NATO
ЧФ
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