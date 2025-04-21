Войти
Lenta.ru

В США оценили советскую титановую «Лиру»

305
0
0
Фото: public domain
Фото: public domain.

TNI: Советские АПЛ «Лира» с титановым корпусом были эффективными и дорогими

Советские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 705 «Лира» с титановым корпусом были эффективными, но слишком дорогими кораблями. Возможности подлодки оценило американское издание The National Interest (TNI).

«Эти подводные лодки могли преследовать любой корабль и были достаточно скрытными. Кроме того, благодаря более легкому корпусу они обладали высокой маневренностью, что теоретически означало, что у них было больше шансов уклониться от впечатляющего арсенала противолодочного оружия НАТО», — говорится в материале.

При этом титановые «Лиры» не стали массовыми из-за трудностей в техобслуживании. Как пишет TNI, времени, затраченного на создание одной подлодки проекта 705, хватило бы для создания двух американских АПЛ с обычным корпусом.

Первую «Лиру» передали флоту в 1971 году. Всего было построено семь подлодок проекта 705 и 705К, которые утилизировали к середине 1990-х годов. Корабли этого проекта несли торпеды и ракеты.

Ранее в апреле американское издание 19FortyFive писало, что российские ударные подводные лодки, включая дизель-электрические проекта 636.3 «Варшавянка» и атомные проекта 885М «Ясень-М», являются серьезной угрозой для НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
636.3
877 Палтус
885 Ясень
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"