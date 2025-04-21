В США оценили советскую титановую «Лиру»

TNI: Советские АПЛ «Лира» с титановым корпусом были эффективными и дорогими

Советские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 705 «Лира» с титановым корпусом были эффективными, но слишком дорогими кораблями. Возможности подлодки оценило американское издание The National Interest (TNI).

«Эти подводные лодки могли преследовать любой корабль и были достаточно скрытными. Кроме того, благодаря более легкому корпусу они обладали высокой маневренностью, что теоретически означало, что у них было больше шансов уклониться от впечатляющего арсенала противолодочного оружия НАТО», — говорится в материале.

При этом титановые «Лиры» не стали массовыми из-за трудностей в техобслуживании. Как пишет TNI, времени, затраченного на создание одной подлодки проекта 705, хватило бы для создания двух американских АПЛ с обычным корпусом.

Первую «Лиру» передали флоту в 1971 году. Всего было построено семь подлодок проекта 705 и 705К, которые утилизировали к середине 1990-х годов. Корабли этого проекта несли торпеды и ракеты.

Ранее в апреле американское издание 19FortyFive писало, что российские ударные подводные лодки, включая дизель-электрические проекта 636.3 «Варшавянка» и атомные проекта 885М «Ясень-М», являются серьезной угрозой для НАТО.