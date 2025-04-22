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Стрельбу доработанного БТР-82А показали на видео

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Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Стрельбу БТР-82А с повышающей точность опорой показали на видео

Стрельбу из автоматической пушки бронетранспортера БТР-82А с дополнительной опорой ствола, которая повышает точность, показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видна стрельба из стандартного орудия 2А72 калибра 30 миллиметров и доработанной установки, которую дополнили опорой. Дополнительная конструкция снизила колебания, которые возникают при стрельбе из пушки. Это, в свою очередь, снижает разброс снарядов в ходе автоматического огня.

Скорострельность 2А72 составляет более 330 выстрелов в минут. Пушка позволяет поражать легкобронированную технику на расстоянии до 2000 метров.

Ранее в апреле стало известно, что боевая машина десанта БМД-4М может получить новую автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. В арсенал орудия войдут снаряды с дистанционным подрывом.

В апреле 2024 года в «Ростехе» сообщили, что российские боевые машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А72
БМД-4
БМП-3
БМП-3М
БТР-82
БТР-82А
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