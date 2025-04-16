В России обновят вооружение БМД-4М

«Высокоточка»: БМД-4М может получить новую автоматическую пушку

Боевая машина десанта БМД-4М может получить новую автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», передает ТАСС.

Отмечается, что новое орудие может получить снаряды с дистанционным подрывом, которые позволят поражать беспилотники. «Все зависит от прицела и его возможности отслеживать все углы возвышения. Грубо говоря, угла "прокачки" прицела будет хватать, чтобы нормально прицеливаться комплексу вооружения», — сказал собеседник агентства.

Также в публикации допустили появление российских снарядов с дистанционным подрывом калибра 100 миллиметров.

Базовая версия БМД-4М весит 14 тонн. В арсенал машины входит орудие калибра 100 миллиметров, которое может вести огонь управляемыми ракетами, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулемет.

В апреле 2024 года индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что российские боевые машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков (БМПТ) получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем. Он подчеркнул, что уже создан осколочно-фугасный выстрел калибра 30 миллиметров с таким взрывателем.