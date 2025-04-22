В США назвали задачу нового Abrams

19FortyFive: задача AbramsX — сохранить доминирование американского танка

Модернизированный танк Abrams, который могут разработать на основе концепта AbramsX, нужен для сохранения «доминирования американского танка» после 2050-х годов. Задачу машины назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Кайл Мизоками.

«AbramsX, представленный в 2022 году, рекламируется как полное обновление конструкции танка пятидесятилетней давности. Это обновление может позволить машине продолжать служить и после 2050 года», — говорится в материале.

AbramsX получил новое орудие XM360 калибра 120 миллиметров, автоматическую пушку XM813 калибра 30 миллиметров вместо пулемета командира и автомат заряжания. Также машину оснастили комплексом активной защиты Trophy. Сократившийся до трех человек экипаж разместили в корпусе, сделав башню необитаемой.

При этом автор допустил, что военным может не хватить огневой мощи, которую предлагают разработчики AbramsX. По его словам, армии необходимо более мощное орудие, вроде XM291 калибра 140 миллиметров, чтобы пробивать броню перспективных танков.

В марте журнал The National Interest писал, что перспективный AbramsX, который разрабатывает американская компания General Dynamics Land Systems, захотели вооружить дронами-камикадзе Switchblade 300. Танк может получить четыре пусковые установки для беспилотников.