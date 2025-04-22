Войти
Lenta.ru

В США назвали задачу нового Abrams

308
0
0
Фото: Sergey Elagin / Shutterstock / Fotodom
Фото: Sergey Elagin / Shutterstock / Fotodom.

19FortyFive: задача AbramsX — сохранить доминирование американского танка

Модернизированный танк Abrams, который могут разработать на основе концепта AbramsX, нужен для сохранения «доминирования американского танка» после 2050-х годов. Задачу машины назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Кайл Мизоками.

«AbramsX, представленный в 2022 году, рекламируется как полное обновление конструкции танка пятидесятилетней давности. Это обновление может позволить машине продолжать служить и после 2050 года», — говорится в материале.

AbramsX получил новое орудие XM360 калибра 120 миллиметров, автоматическую пушку XM813 калибра 30 миллиметров вместо пулемета командира и автомат заряжания. Также машину оснастили комплексом активной защиты Trophy. Сократившийся до трех человек экипаж разместили в корпусе, сделав башню необитаемой.

При этом автор допустил, что военным может не хватить огневой мощи, которую предлагают разработчики AbramsX. По его словам, армии необходимо более мощное орудие, вроде XM291 калибра 140 миллиметров, чтобы пробивать броню перспективных танков.

В марте журнал The National Interest писал, что перспективный AbramsX, который разрабатывает американская компания General Dynamics Land Systems, захотели вооружить дронами-камикадзе Switchblade 300. Танк может получить четыре пусковые установки для беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 06:13
  • 8525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА