ВСУ получат бронированную платформу UNEX UGV

ВСУ получат беспилотную колесную платформу UNEX UGV

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат дистанционно управляемую бронированную платформу UNEX UGV. Минобороны Киева одобрило изделие для использования в войсках, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что министерство кодифицировало наземный дрон местного производства.

Двухосная беспилотная машина с колесной формулой 4х4 способна передвигаться по болотам, песку и преодолевать водные преграды. Изделие оснащено грузовой платформой.

Для управления UNEX UGV используется радиоканал. Также машина может автономно ехать по заданным координатам.

Ранее в апреле стало известно, что специалисты Вольского военного института материального обеспечения разработали наземный логистический дрон «Вольчанин». Гусеничная машина с запасом хода 30 километров может нести до 500 килограммов груза.

В том же месяце офицер отдела подготовки управления боевой подготовки Центрального военного округа майор Дмитрий Еремин рассказал, что военнослужащие 201-й военной базы Вооруженных сил России создали роботизированный модуль для пулеметов Калашникова ПКТ и ПКТМ.