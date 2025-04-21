В России создали беспилотную систему с опцией самообороны от дронов

НПО «Киловатт»: В России создали систему «Ямщик» с опцией самообороны от дронов

В России создали беспилотную логистическую систему «Ямщик» с опцией самообороны от дронов. Она состоит из наземного роботизированного комплекса, дальнобойной помехоустойчивой связи и бортовой станции обороны от беспилотников, рассказал представитель НПО «Киловатт» Александр Чирков, передает ТАСС.

Специалист обратил внимание, что современная линия боевого соприкосновения (ЛБС) становится все более безлюдной, бойцов в самой горячей зоне заменяют БПЛА. «Например, по новой стратегии развития беспилотных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), территория сплошного поражения дронами должна составлять до 15 километров в глубину от ЛБС. Развитие наземных роботизированных комплексов принимает сейчас лавинообразный рост», — указал Чирков.

Он уточнил, что воздушные дроны представляют опасность для наземных, которые более уязвимы, поэтому возможность обороняться может уберечь беспилотник от моментального уничтожения.

Главное новшество платформы — дальнобойная помехоустойчивая связь, которая может принимать сигнал управления и ей в этом не помешает даже работающая поблизости станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Ямщик» может удаляться на расстояние до пяти километров по пересеченной местности, а при наличии ретрансляторов связи и пунктов замены АКБ — до 20 километров. «В ходе передвижения между промежуточными точками общее логистическое плечо становится весьма существенным. При этом один пункт управления способен координировать работу до десяти платформ», — добавили в организации.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) впадают в панику и пытаются заглушить средствами РЭБ все обнаруженные дроны, включая аппараты подразделений Киева. Дело в том, что в небе у линии фронта находится большое количество аппаратов, и напуганным бойцам сложно определить их принадлежность.