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На Украине рассказали о «паническом глушении» дронов

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

BI: ВСУ впадают в панику и пытаются глушить все дроны средствами РЭБ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) впадают в панику и пытаются заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) все обнаруженные дроны, включая аппараты подразделений Киева. Об этом пишет американское издание Business Insider (BI).

Отмечается, что в небе у линии фронта находится больше количество аппаратов, которые внешне похожи. Поэтому визуально сложно определить принадлежность беспилотника.

Оператор дрона ВСУ рассказал изданию, что напуганные российскими дронами солдаты некорректно используют системы РЭБ. «[При виде FPV-дрона] они буквально нажимают на все частоты, чтобы их заглушили, потому что они напуганы», — сказал собеседник BI. Он подчеркнул, что таким образом ВСУ неоднократно глушили собственные беспилотники.

Ранее в апреле в Народном фронте рассказали о разработке системы РЭБ «Рубин» для защиты пехоты и транспортных средств от дронов. Комплекс весом 11 килограммов поддерживает оперативную смену частот, которая позволяет подстраиваться под дроны противника.

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США
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БПЛА
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