TNI: Используемым Киевом зенитным установкам Gepard более 50 лет

Немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, которые используют на Украине, считают относительно надежным оружием. Такой отзыв о машине, которой более 50 лет, удивляет, пишет американское издание The National Interest (TNI).

Автор обратил внимание на опубликованный отчет бундесвера, в котором оценили применяемое Киевом оружие немецкого производства. В частности, в нем отметили, что устаревшие «Гепарды» оказались надежными.

«Эта похвала в адрес Gepard особенно примечательна в свете того факта, что этой установке более 50 лет и она действительно была снята с вооружения немецким бундесвером в 2010 году», — говорится в материале.

ЗСУ на шасси танка Leopard 1 начали выпускать в 1973 году. Машина с двумя автоматическими пушками калибра 35 миллиметров способна поражать цели на высоте до трех километров. Для поиска целей и наведения используется радар целеуказания с дальностью обнаружения воздушных целей 15 километров и радиолокационная станция орудийной наводки.

В марте французское издание Meta Defense писало, что зенитные ракетные комплексы SAMP/T, которые Европа передала Киеву, столкнулись с проблемами программного обеспечения в ходе эксплуатации.