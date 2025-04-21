Войти
Lenta.ru

В США удивились отзывам о «Гепардах» на Украине

317
0
0
Фото: Christian Charisius / Reuters
Фото: Christian Charisius / Reuters.

TNI: Используемым Киевом зенитным установкам Gepard более 50 лет

Немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, которые используют на Украине, считают относительно надежным оружием. Такой отзыв о машине, которой более 50 лет, удивляет, пишет американское издание The National Interest (TNI).

Автор обратил внимание на опубликованный отчет бундесвера, в котором оценили применяемое Киевом оружие немецкого производства. В частности, в нем отметили, что устаревшие «Гепарды» оказались надежными.

«Эта похвала в адрес Gepard особенно примечательна в свете того факта, что этой установке более 50 лет и она действительно была снята с вооружения немецким бундесвером в 2010 году», — говорится в материале.

ЗСУ на шасси танка Leopard 1 начали выпускать в 1973 году. Машина с двумя автоматическими пушками калибра 35 миллиметров способна поражать цели на высоте до трех километров. Для поиска целей и наведения используется радар целеуказания с дальностью обнаружения воздушных целей 15 километров и радиолокационная станция орудийной наводки.

В марте французское издание Meta Defense писало, что зенитные ракетные комплексы SAMP/T, которые Европа передала Киеву, столкнулись с проблемами программного обеспечения в ходе эксплуатации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"