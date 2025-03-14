Европейский аналог Patriot столкнулся с проблемами на Украине

Meta Defense: Переданные Киеву ЗРК SAMP/T столкнулись с проблемами ПО

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP/T, которые Европа передала Киеву, столкнулись с проблемами в ходе эксплуатации. Об этом сообщает французское издание Meta Defense.

«Батарея SAMP/T Mamba, отправленная на Украину, действительно столкнулась с определенными проблемами программного обеспечения (ПО) в ходе ее эксплуатации. Это стало результатом того, каким образом была собрана батарея, отправленная на Украину Римом и Парижем», — сообщили собеседники издания в Европе.

SAMP/T способен сбивать баллистические цели, поэтому его можно считать условным аналогом американского ЗРК Patriot. Комплекс может перехватывать самолеты на дальности до 100 километров, а дальность поражения баллистических ракет составляет 25 километров.

Отмечается, что проблемы с европейскими ЗРК решили «всего за несколько недель». В публикации подчеркнули, что после отправки комплексов Киеву у Италии и Франции осталось минимальное количество систем для защиты собственных объектов.

В августе 2024 года специалисты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны заявили, что российский комплекс «Викинг» превосходит западные системы IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T.