У РКК «Энергия» поменялся гендиректор

У РКК «Энергия» поменялся генеральный директор

У Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» поменялся генеральный директор. Об этом говорится в системе раскрытия корпоративной информации.

Место Игоря Озара занял Сергей Романов. В соответствии с решением совета директоров новый руководитель должен вступить в должность 19 апреля.

Романов занимал должность первого заместителя гендиректора РКК.

Озар пришел в РКК в мае-июне 2020 года с должности советника главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. До работы с Рогозиным он занимал руководящие должности в Объединенной авиастроительной корпорации.