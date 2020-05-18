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Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Бывший гендиректор компании «Сухой», в которой разрабатывают провальный истребитель Су-57, возглавит ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где производятся пилотируемый космические корабли «Союз», сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Действующий гендиректор «Энергии» Николай Севастьянов уйдет в отставку. «У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день. С понедельника врио гендиректора предприятия станет Игорь Озар», — сказал собеседник. Источник не назвал причину отставки Севастьянова.

В ноябре 2019 года РИА Новости сообщили, что «Газпром космические системы», возглавляемые братом Севастьянова Дмитрием, приступили к строительству в подмосковном городе Щелково завода для сборки спутников «Сферы».

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом Су-57. Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

В апреле 2019 года «Роскосмос» заявил, что создание «Сферы» потребует почти 534 миллиарда рублей.

В январе 2006 года Севастьянов обещал появление в 2015 году российской базы на Луне, где в 2020-м может начаться добыча гелия-3.

Существуют несколько претензий к Су-57. Первая — фактическое игнорирование стелс-технологий, обеспечивающих низкую радиолокационную заметность машины (для этого достаточно сравнить технологические припуски на американском и российском самолетах). Вторая — отсутствие серийного двигателя второго этапа, который должны получить все Су-57, в том числе и те, которые сегодня оснащаются установками первого этапа. Третья — отсутствие готовой номенклатуры ракетно-бомбового вооружения для самолета.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
Роскосмос
Сухой ПАО
Персоны
Севастьянов Николай
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Луна
Союз ПКК
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4 комментария
№1
18.05.2020 08:47
Ублюдочная Лента опять открыла рот.
+10
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№2
18.05.2020 10:28
Провальным оказался автор этой статьи. И это потятно: мама не очень хотела, а папа не очень старался.
+3
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№3
18.05.2020 14:22
"Разработчик провального Су-57 ..."
Возмутительное заявление. Наглое оскорбление.
За такие слова и в морду дать мало.
+1
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№4
18.05.2020 14:54
Цитата, q
Существуют несколько претензий к Су-57. Первая — фактическое игнорирование стелс-технологий, обеспечивающих низкую радиолокационную заметность машины (для этого достаточно сравнить технологические припуски на американском и российском самолетах). Вторая — отсутствие серийного двигателя второго этапа, который должны получить все Су-57, в том числе и те, которые сегодня оснащаются установками первого этапа. Третья — отсутствие готовой номенклатуры ракетно-бомбового вооружения для самолета.
...ть! Ни бельмеса не понимает, а всё туда же... Да ещё и название придумал...
В Щелково действительно хотят строить завод. Вроде бы даже землю выделили. Посмотрим.

По основной новости, которую недожурналист облёк в такую недостатью... Собственно и источник "назвался"...
"Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орёл" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
+1
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